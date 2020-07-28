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    İngiltere'de yılın teknik direktörü Jurgen Klopp seçildi

    İngiltere'de yılın teknik direktörü Jurgen Klopp seçildi

    İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, yılın en iyi teknik direktörü seçildi.
    • AA
    • 28.07.2020 - 03:48
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 03:48
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    İngiltere'de yılın teknik direktörü Jurgen Klopp seçildi

    İngiltere Menajerler Birliği'nin (LMA) yaptığı açıklamaya göre, Liverpool'u 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Alman Teknik Direktör Jurgen Klopp, menajerler arasında yapılan oylamanın ardından yılın teknik adamı oldu.

    "GURUR DUYDUM, TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Jurgen Klopp, bu yıl Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson adına verilen yılın teknik direktörü kupasını almaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, kendisinin ve takımının başarısındaki katkılarından dolayı Liverpool taraftarlarına teşekkür etti.

    İngiltere'de yılın teknik direktörü Jurgen Klopp seçildi #1

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    FERGUSON: "KLOPP'UN KATKISI BÜYÜK"

    LMA İcra Komitesi üyesi Sir Alex Ferguson, Liverpool'un 2019-2020 sezonunda olağanüstü performans sergilediğini, bu başarıda Klopp'un önemli katkısı olduğunu kaydetti.

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    BİELSA DA CL'DE EN İYİ TEKNİK ADAM

    Açıklamada, Leeds United'ı 16 yılın ardından Premier Lig'e taşıyan Marcelo Bielsa'nın da Championship Lig'de yılın teknik adamı seçildiği bildirildi.

    İngiltere'de yılın teknik direktörü Jurgen Klopp seçildi #6

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