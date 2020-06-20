Inter efsanesi Mario Corso yaşamını yitirdi

Inter efsane isimlerinden olan eski futbolcu Mario Corso, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İtalyan futbolu güne acı bir haber ile başladı. Bir süredir hastanede tedavi gören eski futbolcu Mario Corso’nun yaşam savaşını kaybettiği duyuruldu.

1957-1973 yılları arasında giydiği Inter formasıyla özdeşleşen Corso, teknik direktörlüğünü Helenio Herrera’nın yaptığı ve 1960’lı yıllara damga vuran takımın en önemli parçalarından biri olmuştu.

1975 yılında futbol kariyerini sonlandıran Corso, 1985/86 yılında Inter’in teknik direktörlüğünü yapmış, uzun yıllar boyunca da kulübe scout olarak hizmet vermişti.