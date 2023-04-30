Inter geriden geldiği maçta Lazio'yu yendi Serie A'nın 32. haftasında Inter, 1-0 geriye düştüğü maçta Lazio'yu 3-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Guiseppe Meazza'da oynanan ve üst sıraları ilgilendiren bu mücadelede kazanan 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla ev sahibi Inter oldu.

Inter, 3 golle geçti

Lazio, 30. dakikada Felipe Anderson'un attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda geri dönen Inter, 77. dakikada Lautaro Martinez ile eşitliği yakaladı.

Ardından Robin Gosens, 83. dakikada attığı golle Inter'i öne geçirdi. Inter'de Lautaro Martinez 90. dakikada maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Hakan oyuna sonradan dahil oldu

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Inter, 57 puana yükseldi. Lazio, 63 puanda kaldı.

Inter, ligde gelecek hafta Hellas Verona deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Sassuolo'yu konuk edecek.