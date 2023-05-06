Inter, Roma'yı iki golle yıktı Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda Roma'yı 2-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında dev bir mücadele oynandı. Roma ile Inter karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan maçı Inter 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyete getiren golleri 33. dakikada Dimarco ve 74. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Hakan 71 dakika süre aldı Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maça 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı. Roma forması giyen Zeki Çelik ise cezası sebebiyle maçta forma giyemedi. Inter galibiyet serisine devam etti Inter Ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, Roma'nın 4 maçlık galibiyet hasreti sürdü. Alınan bu sonuçla birlikte Inter puanını 60'a çıkardı. Roma ise 58 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Inter, Sassuolo ile karşılaşacak. Roma, Bologna deplasmanına gidecek.