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    Inter, Sassuolo'yu Dzeko'nun golleriyle yendi

    Serie A'nın 9. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda Kaan Ayhan'ın takımı Sassuolo'yu Dzeko'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek iki maç sonra kazandı.
    • 08.10.2022 - 18:22
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 18:42
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    Inter, Sassuolo'yu Dzeko'nun golleriyle yendi

    İtalya Ligi'nin 9. haftasında Inter deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya geldi. MAPEI Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Inter oldu.

    Galibiyet golleri Dzeko'dan

    Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 44 ve 75. dakikalarda Edin Dzeko attı. Ev sahibi Sassuolo'nun tek golünü ise 60. dakikada Frattesi kaydetti.

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    Hakan ve Kaan karşı karşıya

    Sassuolo'da milli futbolcularımızdan Kaan Ayhan, 82. dakikada oyuna girdi. Mert Müldür ise sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almadı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

    Inter 15 puana yükseldi

    5. galibiyetine ulaşan Inter ligde 15 puana yükselirken, Sassuolo ise 12 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Sassuolo, Atalanta'ya konuk olacak. Inter ise Salernitana ile evinde karşılaşacak.

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