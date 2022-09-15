Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, hamstring sakatlığı nedeniyle en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

Serie A ekibi Inter, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını duyurdu.

Mavi-siyahlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun bugün Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde tıbbi testlerden geçtiği belirtilerek, bu testlerde sol diz arka kaslarını etkileyen burkulma tespit edildiği kaydedildi.

Gelecek hafta sakatlığı yeniden değerlendirilecek

Hakan Çalhanoğlu'nun durumunun gelecek hafta yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Udinese maçında sahada olamayacak

İtalyan spor basını da milli oyuncunun iyileşme süresinin 2-3 haftayı bulabileceğini ifade edilirken, Çalhanoğlu'nun Inter'in bu hafta Udinese ile deplasmanda yapacağı maçta forma giyemeyeceğinin kesin olduğunu belirtildi.