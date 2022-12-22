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    Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na ilginç yasak

    Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na ilginç yasak

    Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, sportif direktörün yasaklamasından dolayı en büyük tutkusundan uzak kaldığını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 13:11
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    A Milli Takımı ve Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği performansla takımının en önemli oyuncuları arasında yerini aldı.

    28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Inter formasıyla sahaya çıktığı 20 karşılaşmada üç kez gol atmayı başarırken, beş kez de asist yaptı.

    İtalyan Corriere della Sera'ya röportaj veren Çalhanoğlu, "Kendimi burada iyi hissediyorum. Inter için daha da önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Burada en başından beri bana yardımcı oldular. Rahat hissetmemi sağladılar. Bu güvenlerini, şampiyonluğu kazanarak ödemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    "Garajda duruyor"

    Hakan Çalhanoğlu verdiği röportajda, Inter'de kendisine konulan yasaktan da bahsederek, "Harley'ime aşığım, ama onu kullanamıyorum. Garajda duruyor. Buraya gelir gelmez, Piero Ausilio (Inter Sportif Direktörü) bana, 'Seni asla motosiklet üzerinde görmek istemiyorum.' dedi." şeklinde konuştu

    Inter den Hakan Çalhanoğlu na ilginç yasak #1


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