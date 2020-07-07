İran'ın İstiklal Kulübü'nde 11 futbolcu virüse yakalandı

İran'ın önde gelen futbol takımlarından İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu ve 1 sağlık görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre; başkent Tahran'daki Mesih Danışveri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstiklal Futbol Kulübü teknik ekibi ve futbolcularından 61 kişiye yapılan test sonucunda, 11 futbolcu ve 1 sağlık görevlisinde koronavirüs pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Virüse yakalanan futbolcular ve sağlık görevlisinin isimleri açıklanmadı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 11 bin 731'e, vaka sayısı ise 243 bin 51'e ulaştı.