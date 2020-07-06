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    İskoçya futbolu 1 Ağustos'ta kapılarını açmak istiyor

    Koronavirüs nedeniyle liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun 1 Ağustos'ta başlatılması planlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 13:50
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    İskoçya futbolu 1 Ağustos'ta kapılarını açmak istiyor #1

    Salgın nedeniyle liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun ağustos ayında başlatılmasının planlandığı bildirildi.

    İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership'te 2020-2021 sezonunun hükümetin onay vermesi halinde 1 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

    CELTİC ŞAMPİYON İLAN EDİLMİŞTİ

    2019-2020 sezonu salgın sebebiyle erken tescil edilirken, lider Celtic şampiyon ilan edilmişti.

    İskoçya futbolu 1 Ağustos'ta kapılarını açmak istiyor #2

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