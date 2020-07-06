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- İskoçya futbolu 1 Ağustos'ta kapılarını açmak istiyor
İskoçya futbolu 1 Ağustos'ta kapılarını açmak istiyor
Koronavirüs nedeniyle liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun 1 Ağustos'ta başlatılması planlanıyor.
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 13:50
Salgın nedeniyle liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun ağustos ayında başlatılmasının planlandığı bildirildi.
İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership'te 2020-2021 sezonunun hükümetin onay vermesi halinde 1 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.
CELTİC ŞAMPİYON İLAN EDİLMİŞTİ
2019-2020 sezonu salgın sebebiyle erken tescil edilirken, lider Celtic şampiyon ilan edilmişti.