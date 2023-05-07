İskoçya'da Celtic şampiyonluğunu ilan etti İskoçya Premier Lig'de Celtic, Hearts'ı 2-0 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyon oldu.

İskoçya Premier Lig'de 34. hafta maçında Hearts ile Celtic karşı karşıya geldi.

Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Celtic, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Celtic'e şampiyonluğu getiren golleri 67. dakikada Kyogo Furuhashi ve 81. dakikada Oh Hyun-Gyu kaydetti. Ev sahibi Hearts'ta ise Alexander Cochrane 45. dakikada kırmızı kart gördü.

Celtic, 53. şampiyonluğu kazandı

Bu galibiyetle birlikte puanı 95'e yükselten Celtic, en yakın takipçisi Rangers'ın maçına bakmaksızın şampiyon oldu ve üst üste ikinci, toplamda ise 53. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.