İspanya 3. Ligi'nde korkutan olay: Sahada kalbi durdu

İspanya 3. Lig'de oynanan Cordoba-Racing Ferrol maçında korku dolu anlar yaşandı.

Cordoba takımının 25 yaşındaki savunma oyuncusu Dragisa Gudelj, mücadelenin 11. dakikasında sahada baygınlık geçirdi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Gudelj, kalp masajının ardından yeniden kendine geldi.

Sevilla'da oynayan Nemanja Gudelj'in kardeşi olan Dragisa'nın yaşadığı rahatsızlığın ardından maç iptal edilirken, kendine gelmesinin ardından ambulansla sahadan çıkarılmak istenen Gudelj'in yeniden oyuna dönmek istemesi dikkatlerden kaçmadı.

Gudelj'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Cordoba CEO'su Javier Gonzalez Calco, şu ifadeleri kullandı:

"Dragisa'nın bilinci açık ancak durumu yakından takip ediliyor. Bir süreliğine kalbi durmuştu ancak sahadan çıkarken bilinci açık durumdaydı. Kendisi maça devam etmek istedi ancak normal olarak onu hastaneye götürme kararı aldık."