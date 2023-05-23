İspanya'da 4 ırkçı taraftar gözaltına alındı İspanya'da 4 ay önce futbolda ırkçı eylem yapan Atletico Madridli 4 taraftar yakalandı.

İspanya'da 26 Ocak tarihinde Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Kral Kupası maçı öncesi Madrid'deki bir köprüye "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazılı bir pankart asıp, üzerine Vinicius forması giydirilen şişme bir bebeği köprüden sarkıtan 4 kişi yakalandı.

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius ile bağlantılı olarak futbolda ırkçılık tartışmalarının hafta sonundan bu yana yoğun yaşandığı İspanya'da polis, yaklaşık 4 ay önce yaşanan bir ırkçı eylemin suçlularının yakalandığını açıkladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Ocak'taki derbi maçı öncesinde Real Madrid'in antrenman tesisleri "Valdebebas Spor Şehri" yolu üzerinde bulunan bir köprüde gerçekleştirilen ırkçı eylemin zanlılarının yakalanıp, mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

4 kişi yakalandı

Polis, söz konusu olayla ilgili Atletico Madrid taraftarı 4 kişinin yakalandığını, bunlardan 3'ünün fanatik bir taraftar grubunun üyesi olduğunu duyurdu.

Hakim karşısına çıkarılacak 4 kişinin, nefret suçuyla suçlandıkları duyuruldu.

Madrid'de 26 Ocak sabahı fark edilen olayda, bir köprünün üzerinde "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazılı bir pankart asılıp, üzerine Vinicius forması giydirilen şişme bir bebek köprüden sarkıtılmıştı.

Olayın zanlılarının, Vinicius'a karşı ırkçı söylemlerle bağlantılı tartışmaların olduğu bir anda yakalanması dikkati çekti.