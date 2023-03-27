İspanya 3. Ligi'nde Cordoba, sahasında Racing Ferrol ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede dakikalar 11'i gösterirken ev sahibi ekipten Dragisa Gudelj bir anda yere yığıldı.
Kalp krizi geçirdi
Sahaya giren sağlık ekipleri, 25 yaşındaki savunmacının kalp krizi geçirdiğini tespit ettikten sonra ambulans yardımıyla futbolcuyu sahanın dışına aldı.
Ambulansla birlikte saha kenarına alınan Gudelj, yapılan müdahalelerin ardından kendine geldi.
Oyuna devam etmek isteyince doktorla tartıştı
Tedavisi yapılan futbolcu, kendine geldikten sonra oyuna devam etmek istedi, ancak müsaade edilmeyince doktorlarla tartışmaya başladı.
Oyuna devam edemeyeceği konusunda ikna edilen Gudelj, ambulansla birlikte hastaneye götürüldü.
Kalp krizi geçiren Dragisa Gudelj, Sevilla'da forma giyen yıldız orta saha oyuncusu Nemenja Gudelj'nin kardeşi çıktı.