Petrol
116.69
0.34%
Euro
17.7085
1.21%
Dolar
16.4751
0.51%
Altın
987.31
1.45%
Borsa
2584
0.00%
Bitcoin
498.616
-4.58%
BTXN Coin
12.28
-2.69%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    İspanyol basını: Pique, Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattı

    İspanyol basını: Pique, Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattı

    İspanyol basını, Gerard Pique’nin Shakira’yı, takım arkadaşı Gavi’nin annesi ile aldattığın öne sürdü.
    • 02.06.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İspanyol basınının gündeminde, Gerard Pique ve Shakira çifti var. Gerard Pique’nin Shakira’yı aldattığı iddiası, sosyal medyada ve spor basınında gündem oldu.

    İspanya’nın Katalan bölgesinin önde gelen gazetesi El Periodico, aldatma olayıyla ilgili şu iddiayı ortaya attı: Pique, 17 yaşındaki takım arkadaşı Gavi’nin annesi ile ilişkiye girdiği sırada, Shakira tarafından basıldı.

    İspanyol basını: Pique, Shakira yı Gavi nin annesiyle aldattı #1

    Aynı takımda oynadılar

    Gerard Pique ve Pablo Gavi, birçok maçta beraber forma giydi.

    Orta sahada oynayan 17 yaşındaki Gavi, “geleceğin yıldızı” olarak tanımlanıyor.
    Gavi, iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

    İspanyol basını: Pique, Shakira yı Gavi nin annesiyle aldattı #2

    Bir süredir ayrı yaşıyorlardı

    El Periodico, Pique ve Shakira çiftinin bir süredir ayrı yaşadığını ifade etti. Pique, daha önce genç ve sarışın bir kadınla görüldükten sonra, Shakira ile evleri ayırdığı aktarıldı.

    Ancak Gerard Pique’nin, Gavi’nin adı açıklanmayan annesi ile gizlice Shakira ile ortak yaşadığı evde buluştuğu bildirildi.

    İddiaya göre Pique ve Gavi, Shakira ile beraber yaşadıkları evde, çiftin yatağında ilişkiye girdiği esnada, eve gelen Shakira tarafından yakalandı.

    Olaya ilişkin Pique, Shakira veya Gavi, herhangi bir basın açıklaması yapmadı.

    İspanyol basını: Pique, Shakira yı Gavi nin annesiyle aldattı #3

    İspanyol basını: Pique, Shakira yı Gavi nin annesiyle aldattı #4


    İlginizi Çekebilir

    Aydın'da, berbere gittikten sonra tüm saçları döküldü
    Sağlık

    Aydın'da, berbere gittikten sonra tüm saçları döküldü

    Sakarya'da vanalar çalındı, 10 bin dönüm alandaki tarlalarda ekim yapılamadı
    3. Sayfa

    Sakarya'da vanalar çalındı, 10 bin dönüm alandaki tarlalarda ekim yapılamadı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir