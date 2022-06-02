İspanyol basını: Pique, Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattı

İspanyol basını, Gerard Pique’nin Shakira’yı, takım arkadaşı Gavi’nin annesi ile aldattığın öne sürdü.

İspanyol basınının gündeminde, Gerard Pique ve Shakira çifti var. Gerard Pique’nin Shakira’yı aldattığı iddiası, sosyal medyada ve spor basınında gündem oldu.

İspanya’nın Katalan bölgesinin önde gelen gazetesi El Periodico, aldatma olayıyla ilgili şu iddiayı ortaya attı: Pique, 17 yaşındaki takım arkadaşı Gavi’nin annesi ile ilişkiye girdiği sırada, Shakira tarafından basıldı.

Aynı takımda oynadılar

Gerard Pique ve Pablo Gavi, birçok maçta beraber forma giydi.

Orta sahada oynayan 17 yaşındaki Gavi, “geleceğin yıldızı” olarak tanımlanıyor.

Gavi, iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Bir süredir ayrı yaşıyorlardı

El Periodico, Pique ve Shakira çiftinin bir süredir ayrı yaşadığını ifade etti. Pique, daha önce genç ve sarışın bir kadınla görüldükten sonra, Shakira ile evleri ayırdığı aktarıldı.

Ancak Gerard Pique’nin, Gavi’nin adı açıklanmayan annesi ile gizlice Shakira ile ortak yaşadığı evde buluştuğu bildirildi.

İddiaya göre Pique ve Gavi, Shakira ile beraber yaşadıkları evde, çiftin yatağında ilişkiye girdiği esnada, eve gelen Shakira tarafından yakalandı.

Olaya ilişkin Pique, Shakira veya Gavi, herhangi bir basın açıklaması yapmadı.