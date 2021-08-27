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İtalyan basını: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaştı

İtalyan basını: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaştı

Juventus ile ipleri koparan Cristiano Ronaldo, PSG'nin ilgisine rağmen Premier Lig devi Manchester City ile prensip anlaşmasına vardı.