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- İtalyan basını: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaştı
İtalyan basını: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaştı
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 12:16
- Güncelleme : 27.08.2021 - 12:19
Dünya futbolu Lionel Messi’nin PSG’ye gitmesinin ardından bir sürpriz transfer daha hazırlanıyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Juventus’tan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katıyor.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Real Madrid’den ayrılarak İtalya Serie A ekibi Juventus’a 2018 yılında imza atan Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde beklenen kupa gelmeyince eleştirilerin hedefi olmuştu.
36 yaşındaki süper yıldız, Juventus Teknik Direktörü Allegri’ye takımda artık daha fazla forma giymek istemediğini belirtirken; oyuncunun menajeri City ile birçok konuda anlaşma sağladı.
JUVENTUS 25 MİLYON STERLİN İSTİYOR
İtalyan medyasında, Juventus’un Ronaldo için 25 milyon sterlin bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. İngiliz ekibinin ise bonservis ödemeye sıcak bakmadığı öğrenilirken, iki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Öte yandan Cristiano Ronaldo’nun bugün Juventus’taki takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da gelen haberler arasında.
138 MAÇ 103 GOL
Dünyaca ünlü yıldız Juventus formasıyla 138 maça çıkarken 103 golle takımına katkı sağladı.