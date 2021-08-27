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    İtalyan basını: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaştı

    İtalyan basını: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaştı

    Juventus ile ipleri koparan Cristiano Ronaldo, PSG'nin ilgisine rağmen Premier Lig devi Manchester City ile prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 12:19
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    Dünya futbolu Lionel Messi’nin PSG’ye gitmesinin ardından bir sürpriz transfer daha hazırlanıyor.

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Juventus’tan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katıyor.

    ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

    Real Madrid’den ayrılarak İtalya Serie A ekibi Juventus’a 2018 yılında imza atan Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde beklenen kupa gelmeyince eleştirilerin hedefi olmuştu.

    36 yaşındaki süper yıldız, Juventus Teknik Direktörü Allegri’ye takımda artık daha fazla forma giymek istemediğini belirtirken; oyuncunun menajeri City ile birçok konuda anlaşma sağladı.

    İtalyan basını: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaştı #1

    JUVENTUS 25 MİLYON STERLİN İSTİYOR

    İtalyan medyasında, Juventus’un Ronaldo için 25 milyon sterlin bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. İngiliz ekibinin ise bonservis ödemeye sıcak bakmadığı öğrenilirken, iki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

    Öte yandan Cristiano Ronaldo’nun bugün Juventus’taki takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da gelen haberler arasında.

    İtalyan basını: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaştı #2

    138 MAÇ 103 GOL

    Dünyaca ünlü yıldız Juventus formasıyla 138 maça çıkarken 103 golle takımına katkı sağladı.

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