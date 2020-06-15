İtalyan basını: Elif hayal kırıklığı yaşattı

Napoli-Inter maçında vasatı aşamayan Elif Elmas, İtalyan basınının hedefi haline geldi.

Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı 20 yaşındaki Türk asıllı Makedon futbolcu Elif Elmas'ın Inter maçındaki performansı tartışma konusu oldu.

İtalya Kupası yarı finalinde Inter'e elenen Napoli'de teknik direktör Gennaro Ivan Gattuso seçimleri nedeniyle eleştirildi. Yarı final rövanş maçında Fabian Ruiz ile Allan'ı keserek oynattığı Elif Elmas istenen performansı sergilemeyedi.

İtalyan basını, Elif'i sahanın en kötüsü olarak gösterdi.

İşte gazetelerdeki yorumlar:

"Mücadeleci ruhu sahadaydı. Sürekli istekliydi ve savunmada pas arası yaparak toplar kazandı. Orta sahada egosuz bir futbol oynadı ancak sahada pek görünmedi. Top ayağına geldiğinde olumlu paslar atamadı. Bir orta saha oyuncusu için iyiye işaret değil..."

"HAYAL KIRIKLIĞI"

"Gattuso'nun ilk 11'de oynatması sürprizdi. Fabian Ruiz'in yokluğunda genç Makedon, Allan'a göre tecrübesiz olduğunu gizleyemedi. Brozovic'in kontrol ettiği orta sahada etkisiz oldu. İlk yarının en çok hayal kırıklığı yaratan ismiydi. Inter orta sahasına rakip olamadı. Kontrol etmesi gereken Candreva'yı sık sık kaçırdı. Oyundan alınan ilk isim olması sürpriz değildi."





Tuttosport: "Inter'in dinamik orta sahasına karşı kayboldu."

Il Mattino: "Inter'in sıkı orta sahasına karşı koymak için sahadaydı. Potansiyel boşluklara girmesi gerekiyordu. İki açıdan çok kötüydü. İlki, çok top kaybetti. İkincisi, Barella ve Brozovic'e karşı koyamadı ve asla rahatsız edemedi. Ona gösterilen güvenin karşılığını veremedi ve oyundan alındı."

65. dakika sahada kalan Elif Elmas, 23 kez topla buluştu ve 15 pas verdi.

Maçı şut atmadan tamamlayan genç oyuncu, 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. 3 kez top kaybeden Elif, 2 kez faul yaptı ve 1 kez top çaldı.