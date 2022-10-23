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    İtalyan devi Inter satılıyor

    Ekonomik olarak zor günler geçiren Inter'de kulübün başkanı Steven Zhang, takımı satmak için görüşmelere başladı.
    • 23.10.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 15:13
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    İtalyan devi Inter satılıyor

    İtalya Serie A'da dün Fiorentina'yı 4-3 mağlup eden Inter'de mali sorunlar devam ediyor.

    Financial Times'ta yer alan haberde, Chelsea'nin satışında da yetkili olan ABD merkezli banka Raine Group'la birlikte Goldman Sachs'ın da satış süreci için çalıştığı belirtildi.

    Inter, para cezası almıştı

    Haberde, Inter'in sahibi Suning'in Çin'de yaşadığı ekonomik sorunların kulübü de etkilediği ifade edildi. 2016 yılında kulübün çoğunluk hissesini satın alan Suning Group, o dönemde anlaşmayı 270 milyon dolara tamamlamıştı.

    Inter, geçtiğimiz aylarda UEFA'dan Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği için para cezası almıştı.

    İtalyan devi Inter satılıyor #1

    Inter, 140 milyon zarar etti

    Inter'den 2021-2022 sezonu için açıklanan mali raporda kulübün gelirlerinde artış olmasına rağmen 140 milyon zarar ettiği belirtildi.

    Steven Zhang'ın satış süreci için bankalarla görüştüğü ve 1.2 milyar dolarlık bir teklifi kabul edebileceği aktarıldı.

    İtalyan devi Inter satılıyor #2

    "Bu görüşmeler beni aşıyor"

    Kulübün CEO'su Giuseppe Marotta ise konuya ilişkin Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Bu görüşmeler beni aşıyor." ifadelerini kullandı.

    İtalyan devi Inter satılıyor #3


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