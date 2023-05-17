Ivan Toney, 8 ay men cezasına çarptırıldı

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları zorlayan Brentford'da forma giyen Ivan Toney'in 232 maçta bahis ihlali yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.
27 yaşındaki oyuncuya futboldan 8 ay men cezası verildi. Toney, 16 Ocak 2024'e kadar kulüp takımı ve milli takım için maça çıkamayacak.
Ayrıca 50 bin sterlin ceza aldı
Futbol Federasyonu ayrıca, 8 aylık men cezasının yanı sıra İngiliz futbolcuya 50 bin sterlin para cezası verildiğini duyurdu.
Bu sezon Brentford formasıyla 35 maça çıkan Ivan Toney, 21 gol attı ve 5 asist yaptı.