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    Ivan Toney, hakkında bahis soruşturması

    İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un golcüsü Ivan Toney hakkındaki bahis kurallarını ihlal suçlamalarının sayısı 262'ye yükseldi.
    • 20.12.2022 - 21:50
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    Ivan Toney, hakkında bahis soruşturması

    İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 14 Mart 2017 ile 18 Şubat 2019 tarihleri arasında bahis kurallarını 30 kez çiğnediği belirtildi.

    İngiliz futbolcuya yanıt vermesi için 4 Ocak 2023'e kadar süre tanındı.

    232 defa ihlal etmişti

    Brentford Kulübü ise Toney ve avukatlarıyla özel olarak görüşmelerin sürdüğünü, bu aşamada konuyla ilgili başka yorum yapılmayacağını duyurdu.

    FA, kasım ayındaki açıklamasında, Toney'nin 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihlerin arasında bahis kurallarını 232 defa ihlal ettiğini kaydetmişti.

    Ivan Toney, hakkında bahis soruşturması #1

    14 maçta 10 gol kaydetti

    Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 14 maçta 10 gol atan Toney, İngiltere Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosuna davet edilmemişti.

    Ivan Toney, hakkında bahis soruşturması #2


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