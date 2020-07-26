Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Ivanovic, camdan yapılmış kupayı düşürdü

    Zenit kaptanı Branislav Ivanovic, seremonide kendisine verilen tamamı camdan yapılmış Rusya Kupası'nı düşürerek, takımının kırık kupa almasına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 15:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ivanovic, camdan yapılmış kupayı düşürdü

    Rusya’da ligi şampiyon olarak tamamlayan Zenit, Rusya Kupası final maçında Khimki ile karşı karşıya geldi.

    Artem Dzyuba’nın 84. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanan Zenit, Rusya Kupası’nı da kazandı. Ancak maç sonu seremonide ilginç anlar yaşandı.

    Ivanovic, camdan yapılmış kupayı düşürdü - İZLE

    KUPANIN KAPAK KISMI KIRILDI

    Düzenlenen törende kristalden yapılan kupayı havaya kaldıran kaptan Branislav Ivanovic, dengeyi sağlayamayınca kupayı yere düşürdü. Yere düşen kupanın kapak kısmı kırılırken herkes bir anda şaşkına döndü.

    Ivanovic ise gülümseyerek olay yerinden uzaklaşırken futbolcular daha sonra kırık kupayla kameralara poz vermek zorunda kaldı.

    Ivanovic, camdan yapılmış kupayı düşürdü #1

    TAKIMA VEDA EDİYOR

    2017 yılından beri Zenit forması giyen 36 yaşındaki Sırp savunmacı, Rus ekibiyle çıktığı son maçında takıma kırık kupayla veda etmek zorunda kaldı.

    Tecrübeli ismin gelecek sezon Kızılyıldız takımında forma giyeceği iddia ediliyor.

    Ivanovic, camdan yapılmış kupayı düşürdü #2

    Görüş Bildir