Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmalar için Japonlar, karton taraftar yerine tezahürat yapan robotları tercih etti.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, adeta hayatı durma noktasına getirmişti.

Önce salgın nedeniyle askıya alınan spor ligleri, normalleşme sürecinin ardından tedbirler kapsamında seyircisiz olarak devam etme kararı almıştı.

KARTON TARAFTAR PROJELERİ BAŞLAMIŞTI

Karşılaşmalar sırasında alıştıkları tribün desteğinden uzak kalacak olan kulüpler ise hem maddi kaynak olması hem de tribünleri boş görüntüden uzaklaştırmak adına tercihlerini karton taraftar projesinden yana kullanmışlardı.

Ülkemizde de birçok kulüp tarafından hayata geçirilen bu yöntemin ardından, Japonlar ise yeni bir preje gerçekleştirdi.

Japonlar tezahürat yapan robot taraftar üretti - İZLE

ROBOT TARAFTARLAR

Seyircisiz karşılaşmalar için Japonya'da robot taraftarlar üretildi.

Geçtiğimiz günlerde oynanan beyzbol maçında tribünlere yerleştirilen robot taraftarlar, hem tezahürat yapabiliyor hem de bayrak sallayabiliyor.