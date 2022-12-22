Joan Laporta: Messi'nin yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz

Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan dünya yıldızı Lionel Messi'nin sezon sonunda Barcelona'ya dönüp dönmeyeceği iddialarına kulüp başkanı Joan Laporta yanıt verdi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta kulüp televizyonuna Lionel Messi'nin olası dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasına 2021-2022 sezonunda veda eden Lionel Messi bedelsiz bir şekilde Fransız devi PSG'ye transfer olmuştu.

"Bir gün yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz"

Lionel Messi'nin tarihin en iyi oyuncusu olduğunu söyleyen Laporta, "Leo'nun bir gün yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz. Ancak şu anda o, PSG'nin oyuncusu ve kulübüyle bir sözleşmesi var." dedi.

"Leo'nun hala Barcelona'yı yürekten sevdiğine inanıyorum"

Messi'nin Barcelona'da büyüdüğünü hatırlatan Laporta, "Leo, artık bir dünya şampiyonu ve tüm zamanların en iyi futbolcusu. Onun adına gerçekten çok mutluyuz. O, Barcelona'da yetişti ve herkesin bildiği oyuncu haline burada geldi. Leo'nun hala Barcelona'yı yürekten sevdiğine inanıyorum. Ona yeniden sahip olmayı tabii ki de isteriz. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek." ifadelerini kullandı.

Barcelona ile 778 maça çıktı

Kariyerine başladığı Barcelona formasıyla 778 resmi maça çıkan Messi, bu maçlarda 672 gol 303 asistlik katkı göstermişti.