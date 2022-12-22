Petrol
81.03
-1.42%
Euro
19.7683
-0.24%
Dolar
18.6619
0.01%
Altın
1.073
-1.41%
Borsa
5447
0.00%
Bitcoin
316.227
-0.86%
BTXN Coin
6.90
-3.08%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Joan Laporta: Messi'nin yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz

    Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan dünya yıldızı Lionel Messi'nin sezon sonunda Barcelona'ya dönüp dönmeyeceği iddialarına kulüp başkanı Joan Laporta yanıt verdi.
    • 22.12.2022 - 21:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joan Laporta: Messi'nin yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz

    Barcelona Başkanı Joan Laporta kulüp televizyonuna Lionel Messi'nin olası dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasına 2021-2022 sezonunda veda eden Lionel Messi bedelsiz bir şekilde Fransız devi PSG'ye transfer olmuştu.

    "Bir gün yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz"

    Lionel Messi'nin tarihin en iyi oyuncusu olduğunu söyleyen Laporta, "Leo'nun bir gün yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz. Ancak şu anda o, PSG'nin oyuncusu ve kulübüyle bir sözleşmesi var." dedi.

    Joan Laporta: Messi nin yeniden Barcelona ya dönmesini çok isteriz #1

    "Leo'nun hala Barcelona'yı yürekten sevdiğine inanıyorum"

    Messi'nin Barcelona'da büyüdüğünü hatırlatan Laporta, "Leo, artık bir dünya şampiyonu ve tüm zamanların en iyi futbolcusu. Onun adına gerçekten çok mutluyuz. O, Barcelona'da yetişti ve herkesin bildiği oyuncu haline burada geldi. Leo'nun hala Barcelona'yı yürekten sevdiğine inanıyorum. Ona yeniden sahip olmayı tabii ki de isteriz. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek." ifadelerini kullandı.

    Joan Laporta: Messi nin yeniden Barcelona ya dönmesini çok isteriz #2

    Barcelona ile 778 maça çıktı

    Kariyerine başladığı Barcelona formasıyla 778 resmi maça çıkan Messi, bu maçlarda 672 gol 303 asistlik katkı göstermişti.

    Joan Laporta: Messi nin yeniden Barcelona ya dönmesini çok isteriz #3


    Alevler içinde kaldılar
    Medya

    Alevler içinde kaldılar

    Volkan Severcan: 25 yılın en güzel hediyesi
    Magazin

    Volkan Severcan: 25 yılın en güzel hediyesi

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Görüş Bildir