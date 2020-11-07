Jose Mourinho: Amacım Instagrammer olmak değil

Jose Mourinho: Amacım Instagrammer olmak değil

Instagram hesabını yeniden aktifleştiren Jose Mourinho, sponsorlar istediği için sosyal medyaya döndüğünü söyledi.

Son günlerde yaptığı Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Jose Mourinho, uzun bir sürenin ardından yeniden sosyal medyaya neden merak saldığını açıkladı.

Yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni alan Mourinho, genellikle takım motivasyonuna yönelik paylaşımlar yaptığı düşünülse de asıl amacının bu olmadığını söyledi.

"SPONSORLAR İSTEDİ"

Portekizli menajer konuyla ilgili açıklamasında, "Amacım Instagrammer olmak değil. Açıkça söylemem gerekirse yeniden hesabımı aktifleştirmemi sponsorlar istedi." diye konuştu.

Sosyal medya konusundaki itiraflarına devam eden Mourinho, "Birkaç yıl önce hesabımı kapattım ve sponsorlar birkaç milyon takipçimiz olduğunu ve üzüldüklerini söyledi. Şimdi yeniden başladım, komik oluyor." sözlerini kullandı.

Paylaşımlarını futbolcularının görüp görmediğini bilmediğini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Beni kimler takip ediyor bakmadım, çeşitlilik eğlenceli diye düşünüyorum ve insanlar takip etmek istiyorsa edebilirler." açıklamasını yaptı.