Jose Mourinho'dan tarihi başarı

Avrupa Konferans Ligi'nde finale kalan Roma teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik adam oldu.

Avrupa kupalarında yarı final mücadeleleri sona ererken finale kalan ekipler belli oldu.

Avrupa Konferans Ligi'nde dün oynanan mücadeleler sonrasında; Leicester City ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Roma, rövanş mücadelesinde evinde oynadığı maçı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. İlk maçı evinde 3-2 kazanan Feyenoord ise deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kalarak bir diğer finalist ekip olmayı başardı.

Dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör

Roma teknik direktörü Jose Mourinho ise elde edilmesi zor bir başarıya imza attı. Mourinho, OPTA verilerine göre Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör oldu.

Portekizli teknik adam; Porto ve Inter'le Şampiyonlar Ligi finaline, Porto ile UEFA Kupası'nda da finale ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımı Roma ile finale kalma başarısı gösterdi.





Carlo Ancelotti'ye bir mesaj

Tarihe geçen ve büyük bir sevinç yaşayan Portekizli teknik adam, dünkü yarı final müsabakanın son düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Mourinho, "Roma'da yaşadığında, Roma'yı ve bu kulübü soluyorsun. Buraya geldiğimde büyük ama çok fazla finali olmayan bir kulüp hissettim. Şimdi finali de kazanmak istiyoruz. Çok duygusalım. Bu turnuva, bizim için Şampiyonlar Ligi. Arkadaşım, harika teknik direktör Carlo Ancelotti'ye bir mesaj göndermek istiyorum; finalleri birlikte kazanalım!" ifadelerini kullandı.

Altıncı Avrupa Kupası'nı kazanabilir

Portekizli çalıştırıcı, finalde Feyenoord'u mağlup etmesi halinde teknik adamlık kariyerinin altıncı Avrupa Kupası'nı kazanacak.