Julian Nagelsmann: Werner'in yerini doldurmak imkansız

Julian Nagelsmann, Chelsea ile anlaşmaya vardığı söylenen Timo Werner'in yerini dolduramayacaklarını ifade etti.

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Chelsea'ye transferi an meselesi olan Timo Werner hakkında konuştu.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Leipzig'in golcüsü Timo Werner'in transferi konusunda anlaşma sağlamışken resmi açıklamanın bu hafta yapılabileceği iddia edildi.

''YERİNİ DOLDURMAK İMKANSIZ''

Nigelsmann, Goal ve DAZN'a verdiği özel röportajda, Nigelsmann'ın yerini doldurmanın imkansız olduğunu söyledi:

"Onun yerini doldurmak imkansız. Onu klonlayamazsınız. Eğer Werner giderse asıl mesele 34 golün yerini doldurmak olacaktır. Bu başlıca hedefimiz olacaktır ki bunu da sadece bir oyuncu ile gerçekleştiremeyiz."

24 yaşındaki Timo Werner, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 karşılaşmada 31 gol kaydederken, 13 asist yaptı.