Jürgen Klopp: Belki sınırları tekrar kapatabilirler

Liverpool'un deneyimli teknik direktörü Jürgen Klopp, tatil için İngiltere dışına çıkacak futbolcularına 'sınırların kapanma ihtimali' uyarısında bulundu.

Liverpool, 99 puanla Premier Lig'de şampiyon olurken Jürgen Klopp, kontrolü elden bırakmıyor.

Alman teknik direktör, futbolcularına koronavirüs uyarısında bulundu. Klopp, İngiliz basınına verdiği röportajda şöyle konuştu;

"BELKİ SINIRLARI TEKRAR KAPATABİLİRLER"

"Çözümü olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Çocuklar tatile gitmek isterlerse tabii ki gidecekler, biz de nereye gideceklerini bileceğiz. Ancak dünyada durum çok farklı değişebiliyor. O yüzden bu durum tamamen futbolcuların sorumluluğunda. Gittikleri yerleri iyi seçmeleri lazım, haberleri sürekli takip etmeliler ve ona göre hareket etmeliler. Bu benim işim değil ama belki İspanya, sınırlarını tekrar kapatabilir. Çocuklar her şeyin farkında olmalı.''





Kulüp olarak koronavirüs sürecinde çok dikkatli davrandıklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, Liverpool'da hiç pozitif vaka çıkmadığının da altını çizdi.