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    Juventus, 238 milyon euro zarar açıkladı

    Juventus'un, 2021-2022 sezonunu 238 milyon euro civarında zararla kapattığı bildirildi.
    • 27.12.2022 - 19:51
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    Juventus, 238 milyon euro zarar açıkladı

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlı kulübün stadı Allianz Arena'da yapılan kulüp hissedarları toplantısında mali durum masaya yatırıldı.

    Hissedarlar, kulübün haziran ayında sonra eren 2021-2022 mali sezonunda 238 milyon euro civarında zarar ettiğine yönelik mali tabloları onayladı.

    İtalyan ekibi iki sezondur başarısız

    2011'den 2020'ye kadar üst üste 9 sezon şampiyon olan Juventus, Serie A'da son iki senedir sezonu 4. sırada tamamlayabildi.

    Juventus, 238 milyon euro zarar açıkladı #1

    Agnelli hissedarlar ile konuştu

    Juventus'un Torino Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü mali yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alması sebebiyle 28 Kasım’da yönetim kuruluyla birlikte 12 yılın ardından istifa eden eski Başkan Andrea Agnelli, hissedarlara hitap etti.

    Juventus, 238 milyon euro zarar açıkladı #2

    Juventus her şeyden önce gelir

    Agnelli, kulüp başkanlığından istifa etmesinin kendisi için kolay bir karar olmadığını belirterek, “Saha içinde ve dışında en iyiye ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Olağanüstü sonuçlar elde ettik. Bu karar, inançla ve tam bir sükunet içinde aldığım bir karar oldu. Ben şahsen bu yıllarda iyi iş çıkardığımıza ve de hakkımızdaki iddiaların haklı olmadığına inanıyorum.

    Yine de kulübün çıkarlarını korumaya devam etmenin ve geri çekilmenin uygun olacağını düşündüm. Bu nedenle Juventus her şeyden önce gelir. Sonuna kadar." ifadelerini kullandı.

    Juventus, 238 milyon euro zarar açıkladı #3


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