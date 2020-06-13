Dolar
6.8147
-0.3611%
Euro
7.6736
-0.7437%
Altın
1730.69
0.1794%
Borsa
109835.47
0.623%
G. Altın
379.357
-0.1749%
Bitcoin
65126.96
0.8933%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatacak

    İtalyan ekibin sportif direktörü Fabio Paratici, Dybala'nın istediği maaş artışını mantıklı bulduğunu ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 18:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatacak

    Juventus'un 26 yaşındaki Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın 2022 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

    Ancak Juventus yine de oyuncusunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

    Goal, geçtiğimiz günlerde Arjantinli milli futbolcunun yıllık 12 milyon euroluk maaş talep ettiğini belirtmişti.

    ''DYBALA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK''

    Juventus'un Milan ile oynadığı İtalya Kupası yarı final maçının ardından Rai Sport'a konuşan Sportif Direktör Fabio Paratici, Dybala'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda şüphesi olmadığı söyledi.

    Paratici, "Bu konuda endişelenmiyoruz. Dybala ile görüşmelere başladık. Kendimize güveniyoruz ve duruma iyimser bakıyoruz. Herkes kontratında iyileştirme ister. Bu çok mantıklı." ifadelerini kullandı.

    Görüş Bildir