Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatacak

İtalyan ekibin sportif direktörü Fabio Paratici, Dybala'nın istediği maaş artışını mantıklı bulduğunu ifade etti.

Juventus'un 26 yaşındaki Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın 2022 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Ancak Juventus yine de oyuncusunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

Goal, geçtiğimiz günlerde Arjantinli milli futbolcunun yıllık 12 milyon euroluk maaş talep ettiğini belirtmişti.

''DYBALA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK''

Juventus'un Milan ile oynadığı İtalya Kupası yarı final maçının ardından Rai Sport'a konuşan Sportif Direktör Fabio Paratici, Dybala'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda şüphesi olmadığı söyledi.

Paratici, "Bu konuda endişelenmiyoruz. Dybala ile görüşmelere başladık. Kendimize güveniyoruz ve duruma iyimser bakıyoruz. Herkes kontratında iyileştirme ister. Bu çok mantıklı." ifadelerini kullandı.