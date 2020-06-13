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    Juventus İtalya Kupası’nda finalde

    Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan ile 0-0 berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükselen ilk takım oldu.
    • İHA
    • 13.06.2020 - 04:04
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    Juventus İtalya Kupası’nda finalde

    Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana futbol maçları oynanmayan İtalya’da, 3 ay aradan sonra ilk profesyonel futbol müsabakası oynandı.

    Milano'da şubat ayında oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşında Juventus, Torino’daki Allianz Stadı’nda Milan’ı konuk etti.

    JUVENTUS BASKILI BAŞLADI

    Kornavirüs yönelik tedbirler çerçevesinde seyircisiz, boş tribünlere karşı oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, peş peşe hücumlarla Milan’ı baskı altına aldı.

    RONALDO PENALTI KAÇIRDI

    15. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazanan Juventus’ta Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, penaltı atışında topu direğe nişanlayınca önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

    REBİC, MİLAN'I 10 KİŞİ BIRAKTI

    Penaltıdan bir dakika sonra Milanlı Ante Rebic, rakibine yaptığı tehlikeli hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek, kırmızı-siyahlı takımı 10 kişi bıraktı.

    Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    İKİNCİ YARI

    Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sonuçlandı. Bu sonuçla Juventus, ilk maçta deplasmanda attığı golün sağladığı avantajla finale yükselen taraf oldu.

    ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA SAHADAYDI

    Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika mücadele etti.

    IRKÇILIK KARŞITI MESAJ VERDİLER

    Bu arada, karşılaşma öncesi her iki takım da sahaya ırkçılık karşıtı t-shirtlerle çıktı. Milan, "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı t-shirt giyerken, Juventus da "Irkçılığa hayır" yazılı t-shirtlerle çıktı.

    Maç öncesinde koronavirüs salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

    Kupa yarı finalinin diğer ayağında Napoli, Inter’i konuk edecek. İki takım arasındaki ilk maçı Napoli, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

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