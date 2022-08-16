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    Juventus, lige galibiyetle başladı

    İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, kendi evinde Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti.
    • 16.08.2022 - 01:02
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    Juventus, lige galibiyetle başladı

    talya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Juventus, evinde Sassuolo'yı konuk etti.

    Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi takım 26. dakikada yeni transferi Arjantinli Angel Di Maria ile 1-0 öne geçti.

    43. dakikada Sırp golcü Dusan Vlahovic, penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Juventus'un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

    İkinci yarının hemen başında siyah-beyazlılar, Vlahovic ile bir gol daha bularak farkı 3'e yükseltti

    Juventus sezonuna galibiyetle başladı

    Müsabakada başka gol olmayınca Juventus, Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek, 2022-2023 sezonuna galibiyetle giriş yaptı.

    Juventus, lige galibiyetle başladı #1

    Mert ve Kaan 11'de başladı

    Öte yandan Sassuolo kadrosundaki milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan, Juventus maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

    Milli oyunculardan Müldür, maçın 7. dakikasında sakatlanarak sahadan sedye ile ayrılmak zorunda kaldı. Müldür, yerini Jeremy Toljan'a bıraktı.

    Kaan Ayhan ise 90 dakika mücadele etti.

    Juventus, lige galibiyetle başladı #2

    Napoli ve Juventus zirvede

    Serie A'nın ilk haftasında bugün oynanan bir diğer müsabakada ise Napoli, deplasmanda Hellas Verona'yı 5-2 yendi ve 3 puan aldı.

    Bu skorlar doğrultusunda Napoli ve Juventus, gol averajıyla ligin zirvesinde yer aldı.

    Juventus, lige galibiyetle başladı #3

    Juventus, lige galibiyetle başladı #4


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