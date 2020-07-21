Juventus: Sarri ve Ronaldo takımdan ayrılmayacak

Juventus yönetiminden, kulüpteki geleceği hakkında soru işaretleri olan Maurizio Sarri'nin durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

Juventus Kulübü Sportif Direktörü Fabio Paratici, Teknik Direktör Maurizio Sarri ve Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmayacaklarını söyledi.

Bilindiği üzere İtalyan medyasında son günlerde yer alan haberlerde yönetimin, Maurizio Sarri'nin yerine Mauricio Pochettino'yu düşündüğü iddia ediliyordu.

Lazio ile oynanan maç sonrasında Sky Italia'ya konuşan Paratici, bu iddiaları yalanlarken, "Medyada çok şey konuşuluyor. Ben 10 yıldır buradayım ve bu sürenin 9 yılında aralıksız olarak zirvedeydik. Allegri ile beş yılda kupalar kazandık. Buna rağmen her puan kaybının, hatta bazen galibiyetler sonrasında bile toplantılar yaptık. Spekülasyonlara alışkınız, gülüp geçiyoruz. Hiç şüphesiz Sarri gelecek sezonda da takımın başında olacak." dedi.

''RONALDO KULÜPTE MUTLU''

Paratici, Cristiano Ronaldo'nun da harika bir sezon geçirdiğini ve kulüpte mutlu olduğunu belritirken, "Sarri'nin Cristiano ile her oyuncuyla teknik direktör arasında olduğu gibi bir diyalog var. Ronaldo burada mutlu ve bizimle olmaya devam edecek." diye konuştu.