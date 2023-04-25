Juventus'a UEFA'dan kötü haber: Yaptırım gelebilir UEFA'nın Juventus'u Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı için Avrupa kupalarından men edebileceği öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde silinen 15 puanını geri alan Juventus'a yeni bir şok gelebilir.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus'un FFP kurallarına uymadığı için UEFA tarafından yaptırımlara maruz kalacağı iddia edildi.

İtalyan basını; Torino yönetiminin denetçilere, hissedarlara ve UEFA'ya yanlış bilonçolar ilettiğini öne sürdü. Bu sebeple Serie A'da 15 puan silme cezası alan Juventus'un bir sonraki duruşmaya kadar bu puanları iade edilmişti.

UEFA devreye girebilir

Habere göre; İtalyan spor mahkemesi, bu olayı Temmuz ayının sonuna kadar karara bağlamazsa Torino ekibinin kaderini UEFA komitesi belirleyecek.

Juventus'un FFP kurallarını çiğnediği sonucuna varılırsa, kulüp UEFA mülakatlarından men edilecek.