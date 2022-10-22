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Juventus'tan Empoli'ye farklı tarife
İtalya Serie A'da 11. haftanın açılış mücadelesinde Juventus sahasında konuk ettiği Empoli'yi 4-0 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.
- 22.10.2022 - 14:46
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus sahasında Empoli'yi konuk etti.
Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Juventus rahat kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Moise Kean, Weston McKennieve ve Adrien Rabiot (2) kaydetti.
Juventus 19 puana yükseldi
Üst üste ikinci galibiyetini alan Juventus puanını 19'a çıkarırken Empoli ise 11 puanda kaldı.