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    Kaka antrenörlüğe başlıyor

    Brezilyalı efsane futbolcu Kaka, teknik direktörlük lisansı alarak antrenörlük kariyerine başlamak istiyor.
    • 23.08.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:30
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    Kaka antrenörlüğe başlıyor

    Kaka, 2017 yılı sonunda MLS takımlarından Orlando'dan ayrılarak emekli olmuştu.

    Efsane Brezilyalı oyuncu, yeşil sahalara teknik direktör olarak dönmeyi planlıyor.

    "Hazırlık aşamasını bu sene bitireceğim"

    40 yaşındaki emekli futbolcu açıklamasında; "4. spor yönetimi eğitimimi de bitirdim. Bu teknik direktörlüğe hazırlık aşamasını bu sene tamamen bitireceğim. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şimdi sadece Dünya Kupası'nı izlemeyi ve öğrenmeye devam etmeyi planlıyorum." dedi.

    Kaka. futbolculuk kariyeri boyunca 529 maça çıktı. Brezilyalı 10 numara, bu maçlarda takımlarına 161 gol ve 146 asistlik katkı sağladı.

    Kaka antrenörlüğe başlıyor #1


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