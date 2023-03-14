Kaleciden büyük hata: Saha çizgilerini karıştırdı İngiltere'de oynanan alt lig maçında, ragbi maçları için de kullanılan saha kalecinin kabusu oldu. Çizgileri karıştıran kaleci, topu eline alınca hem sarı kart gördü hem de takımı tehlikeli bölgeden bir atak yemiş oldu.

Futbol sahaları özellikle iş biraz profesyonellikten uzaklaşınca ilginç olaylara sahne olabiliyor. Ancak bu kez sahanın içindekiler değil direkt saha olay oldu.

İngiltere'nin alt liglerinden birinde oynanan karşılaşmada kullanılan stat aynı zamanda ragbi sporu için de kullanılınca olanlar oldu.

Ragbi çizgisini ceza sahası çizgisi sandı...

Ceza sahası dışında topla buluşan kaleci, ragbi çizgisini ceza sahası çizgisi sanınca topu eline aldı. Bu durum hem sarı kartla cezalandırıldı hem de takımı tehlikeli bölgeden bir atak yedi.

Bu maçın ardından genç file bekçisi ise sosyal medyanın gündemine otururken, bazı kullanıcılar da sahanın bu şekilde kullanılmasını eleştirdi.