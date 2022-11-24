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    Kamerun doğumlu Embolo, İsviçre formasıyla golünü attı

    Kamerun doğumlu Embolo, İsviçre formasıyla golünü attı

    Kamerun asıllı Embolo, İsviçre formasıyla doğduğu ülkeye karşı attığı gol sonrası sevinmedi.
    • 24.11.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 15:16
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    2022 Dünya Kupası G Grubu'nda, İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin 48. dakikasında ise oldukça ilginç bir an gelişti. Kamerun asıllı Breel Embolo, atalarının geldiği ülke olan Kamerun'a İsviçre formasıyla golünü attı.

    Attığı gole sevinmedi

    Yıldız futbolcu attığı gole sevinmezken, duygusal anlar da yaşadı.

    Kamerun doğumlu Embolo, İsviçre formasıyla golünü attı #1

    Kamerun doğumlu Embolo, İsviçre formasıyla golünü attı #2

    Kamerun doğumlu Embolo, İsviçre formasıyla golünü attı #3

    Monaco'da oynuyor

    Monaco takımında forma giyen Breel Embolo, 14 Şubat 1997 tarihinde Kamerun'da doğdu.

    Embolo, bu sezon ilk 11'de 13 maça çıkarken 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Embolo, bu sezon 2 asist ve 7 gol katkısı verdi.

    Kamerun doğumlu Embolo, İsviçre formasıyla golünü attı #4

    Eren Derdiyok ve Mesut Özil de sevinmemişti

    Daha önce oynanan karşılaşmalarda Türkiye-Almanya maçında Mesut Özil, Türkiye'ye gol attıktan sonra sevinmemişti. Yine aynı şekilde İsviçre-Türkiye maçında Eren Derdiyok, attığı golün ardından kutlama yapmamıştı.

    Kamerun doğumlu Embolo, İsviçre formasıyla golünü attı #5


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