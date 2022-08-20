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    Kane rekoru kırdı, Tottenham 1 attı 3 aldı

    Tottenham sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 1-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı.
    • 20.08.2022 - 20:57
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    Kane rekoru kırdı, Tottenham 1 attı 3 aldı

    Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, sahasında Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

    Tottenham'ın golü 64. dakikada Perisic'in asistini kafayla bitiren Harry Kane'den geldi.

    İngiliz forvet geçtiğimiz hafta Chelsea karşısında da Perisic'in asistinde bir gol atmıştı.

    Tottenham, kendi sahasında çıktığı maçlarda 1000 gole ulaştı.

    Kane tarihe geçti

    Tottenham adına Premier Lig'de 185. golünü bulan Harry Kane, bir kulüpte en fazla Premier Lig golü atan oyuncu oldu.

    Bu rekor daha önce Manchester City adına 184 gol kaydeden Kun Agüero'ya aitti. İngiliz forvetin takımıyla toplam gol sayısı da 250'ye çıktı.

    Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 7 yaptı. Wolverhampton ise 3 maç sonunda 1 puanda kaldı.

    Tottenham 4. haftada ligin yeni ekibi Nottingham Forest'a konuk olacak. Wolves ise sahasında Newcastle United ile karşılaşacak.

    Kane rekoru kırdı, Tottenham 1 attı 3 aldı #1


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