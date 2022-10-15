Karlsruher - Darmstadt karşılaşmasında hakem futbolcuya dirsek attı

Bundesliga 2'de oynanan Karlsruher SC - Darmstadt 98 maçında futbol sahalarının ilginç anlarından biri yaşandı. Maçın hakemi istemeden oyuncuya dirsek attı.

Sahalarda iki rakip oyuncunun birbirine dirsek atmasına alışık olan futbolseverler bu kez hakemin oyuncuya istemeden de olsa dirsek atmasını izledi.

Hakem, Nebel'e dirsek attı

Karşılaşmanın 24. dakikasında hakem Alexander Sather, Karlsruherli oyuncu Paul Nebel'e yanlışlıkla dirsek attı.

Bundesliga 2'de oynanan Karlsruher SC - Darmstadt 98 maçında hakemin elini aniden kaldırması sonucunda yanından geçen oyuncu, yüzüne sert bir darbe aldı. Hakeme fazla yaklaşan oyuncu bunun cezasını dirsek darbesiyle ödedi.

(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)