Dolar
6.7653
0.1851%
Euro
7.6312
-0.3486%
Altın
1685.17
-1.694%
Borsa
110021.83
0.4426%
G. Altın
366.799
-1.4336%
Bitcoin
65788.56
-0.186%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Katai'nin sözleşmesi ırkçılık nedeniyle feshedildi

    Los Angeles Galaxy forması giyen Aleksandar Katai, eşi yüzünden kulüpten kovuldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2020 - 10:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Katai'nin sözleşmesi ırkçılık nedeniyle feshedildi

    Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy, Sırp futbolcusu Aleksandar Katai'nin sözleşmesini, eşinin sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı paylaşımlar dolayısıyla feshetti.

    LA Galaxy Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

    Aleksandar'ın eşi Tea Katai, sosyal medya hesabından polisin göstericilerin arasına arabayla daldığı görüntüyü paylaşıp "Hepsini öldürün" ifadelerini kullanmıştı.

    Tea Katai ayrıca, siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak sosyal medyada paylaşılan "BlackLivesMatter" tagı ile, Nike mağazasının yağmalanma görüntülerini paylaşıp "BlackNikesMatter" yazarak alay etmişti.

    Aleksandar Katai, bu sezon katıldığı LA Galaxy'de 2 kez forma giymişti.

    Görüş Bildir