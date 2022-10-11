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    Katar Dünya Kupası'nda maske yasağı

    Katar Dünya Kupası'nda maske yasağı

    2022 Dünya Kupası öncesi Katar 2022 Organizasyon Komitesi, yasaklarına devam ediyor. Zina ve alkol yasağından sonra maske de yasaklandı.
    • 11.10.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 12:55
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    Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Dört gözle beklenen organizasyonda tribünlerin yine eğlenceli ve renkli taraftarlarca doldurulması kaçınılmaz.

    Dünya Kupası'nın en ilgi çeken ülke taraftarlarından biri de kuşkusuz Meksika. Büyük charro şapkaları, geleneksel bir Meksika şarkısı olan "Celito Lindo"nun söylenmesi ve rengarenk maskeleriyle Meksikalılar, turnuvanın karakteristik sembollerinden biri oldu.

    Ancak Katar 2022 Organizasyon Komitesi, Meksika taraftarının bu geleneğine katılmadığını ve taraftarların stadyumlarda maske takmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

    Katar Dünya Kupası nda maske yasağı #1

    "Orta Doğu'da olduğumuzu unutmayalım"

    Meksika Dışişleri Bakanlığı Strateji ve Kamu Diplomasisi Direktörü Alfonso Zagbe, ESPN'e verdiği demeçte "Organizasyon Komitesi'nden gelen son güncelleme, maskelere izin verilmeyeceği yönünde. Bazı maskelerin kullanıp kullanamayacaklarını sorduk ve bize bir sorun görmediklerini söylediler. Karmaşık bir bölgede, Orta Doğu'da olduğumuzu unutmayalım. Bu yüzden son kararla maskeler yasaklandı." dedi.

    Zagbe, Meksika'nın Polonya, Arjantin ve Suudi Arabistan'a karşı oynayacağı grup maçlarına taraftarların maske götürmemesi konusunda uyarıda bulundu.

    Evlilik dışı ilişki ve alkole yasak getirildi

    Maske yasağına ek olarak Meksikalı yetkili, turistler için başka kısıtlamalar olduğunu belirtti:

    Organizasyon Komitesi, Dünya Kupası sırasında evlilik dışı ilişkiler veya halka açık yerlerde alkol almak gibi yasakların olduğunu açıkladı.

    Katar Dünya Kupası nda maske yasağı #2

    Açılış maçı 20 Kasım'da

    Katar'ın ev sahipliğindeki 22. Dünya Kupası, 20 Kasım'daki açılış maçıyla başlayacak ve 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla sona erecek.

    Turnuva 5 şehirdeki 8 stadyumda oynanacak.  Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Katar ve Ekvador karşı karşıya gelecek.


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