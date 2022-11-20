Katar - Ekvador maçının muhtemel 11'leri

Tarihte ilk kez sezon ortasında oynanacak olan Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibiyle Ekvador arasındaki mücadeleyle başlıyor.

Dünya Kupası heyecanı, bu akşam A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Katar ilk kez, Güney Amerika temsilcisi de 4. kez (2002, 2006, 2014) bu büyük kupada boy gösterecek.

Bu grubun diğer mücadelesi yarın Senegal-Hollanda arasında oynanacak.

Turnuvanın ilk maçında bu akşam, ev sahibi Katar ile Enner Valencia'lı Ekvador karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak ve Al Bayt Stadı'nda oynanacak mücadele TRT1'den ekranlara gelecek.

Muhtemel 11'ler

Katar: Sheeb, Khoukhi, Rawi, Hassan, Miguel, Hatem, Haydos, Boudiaf, Ahmed, Afıf, Ali

Ekvador: Dominguez, Arboleda, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Caicedo, Gruezo, Ibarra, Valencia, Estrada

2022 Dünya Kupası grupları...

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore