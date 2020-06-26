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    Katar ve FIFA, Arap ülkeleriyle turnuva düzenleyecek

    Katar Futbol Federasyonu ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, gelecek yıl Arap milli takımlarının yer alacağı bir şampiyona düzenleyecek.
    • AA
    • 26.06.2020 - 06:59
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    Katar ve FIFA, Arap ülkeleriyle turnuva düzenleyecek #1

    QFA'dan yapılan açıklamada, başkent Doha'da 1-18 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık açısından önemli olduğu belirtildi.

    Şampiyonaya, 22 Arap ülkesinin milli futbol takımlarının katılacağı kaydedildi.

    Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

    Katar ve FIFA, Arap ülkeleriyle turnuva düzenleyecek #2

    Katar ve FIFA, Arap ülkeleriyle turnuva düzenleyecek #3

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