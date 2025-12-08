Kenan Yıldız'ın golü yetmedi: Napoli sahasında Juventus'u devirdi

- Napoli, Serie A'nın 14. haftasında Juventus'u 2-1 yendi.
- Kenan Yıldız, Juventus'un tek golünü 59. dakikada attı.
- Napoli, üst üste üçüncü galibiyetini alarak liderliğe yükseldi.
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, Juventus'u ağırladı.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Napoli'nin gollerini 7 ve 78. dakikalarda Rasmus Hojlund attı.
KENAN YILDIZ'IN GOLÜ YETMEDİ
Juventus'un tek sayısını 59. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız kaydetti.
Bu sezon ligdeki 5. golünü kaydeden Kenan, ilk 11'de başladığı müsabakada 76 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 31 yapan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Napoli, ligdeki bir sonraki maçında Udinese deplasmanında olacak.
5 maç sonra kaybeden 23 puanlı Juventus ise Bologna'ya konuk olacak.