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- Kendisine kırmızı kart gösteren hakemi kovaladı
Kendisine kırmızı kart gösteren hakemi kovaladı
Somali Premier Ligi'nde oynanan bir maçta kırmızı kart gören teknik direktör, maçın hakemini kovaladı.
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 16:40
- Güncelleme : 23.07.2020 - 16:40
Somali'de oynanan Elman FC - Horseed maçında ilginç bir an yaşandı. Horseed takımının teknik direktörü kendisine kırmızı kart gösterilince önce 4. hakeme sonra maçın hakemine saldırdı.
O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.