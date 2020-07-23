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    Kendisine kırmızı kart gösteren hakemi kovaladı

    Somali Premier Ligi'nde oynanan bir maçta kırmızı kart gören teknik direktör, maçın hakemini kovaladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 16:40
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 16:40
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    Kendisine kırmızı kart gösteren hakemi kovaladı

    Somali'de oynanan Elman FC - Horseed maçında ilginç bir an yaşandı. Horseed takımının teknik direktörü kendisine kırmızı kart gösterilince önce 4. hakeme sonra maçın hakemine saldırdı.

    O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

    Kendisine kırmızı kart gösteren hakemi kovaladı - İZLE

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