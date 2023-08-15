Kevin N'Koudou, Damac FC'ye transfer oldu

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Beşiktaş'la sözleşmesi bitiminin ardından Kevin N'Koudou takımdan ayrılmıştı.
Takımdan ayrılışının ardından N'Koudou'nun yeni adresi belli oldu.
Yeni adresi Suudi Arabistan oldu
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC, Kevin N'Koudou'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Suudi ekibi, Kamerunlu oyuncu ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Sezon performansı
Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 22 karşılaşmaya çıkan N'Koudou 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.