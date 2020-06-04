Kimmich: Futbolcular ırkçılığa karşı ses çıkarmalı

Kimmich, tüm futbolcuların, George Floyd protestolarından ders çıkararak ırkçılık karşıtı bir tavrı ortaya koymalarını talep etti.

Floyd'un ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesi ve bu anların kameralara yansıması, ülkede ve dünyada büyük çapta protestoların başlamasına neden oldu.

Bu protestolara futbolcular da katılıyorlar. Jadon Sancho, Marcus Thuram, Achraf Hakimi ve Weston McKennie, Bundesliga'da geçen hafta oynanan maçlarda Floyd cinayetine ve polis şiddetine tepkilerini farklı şekillerde ortaya koydu.

FIFA'nın talimatı üzerine Bundesliga yönetimi, formasını çıkararak George Floyd'u anan oyunculara herhangi bir ceza vermedi.

''FUTBOLDA IRKÇILIK OLMAMALI''

Joshua Kimmich, tüm futbolcuların ırkçılığa karşı bir tavır göstermesi gerektiğini belirttiği açıklamasında, şunları söyledi:

"Futbol birçok insan için rol modeli. Futbolda ırkçılığın var olması mümkün olmamalı. Biz tek bir dünya, tek bir kulüp ve tek bir futbol takımıyız. Beyaz ya da siyah olmanın bir önemi yok. Biz futbolcuyuz. Futbolcular olarak diğer insanlara ulaşabilme adına büyük bir güce sahibiz. Söyleyeceğimiz şeylerle örnek olabiliriz. Bu bizim için önemli bir fırsat."

Kimmich, Bayern Münihli futbolcuların ayrımcılığa karşı bir tavır göstereceklerini de sözlerine ekledi.