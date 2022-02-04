Atalanta'nın Arjantinli file bekçisi Juan Musso milli takım dönüşü kız arkadaşına teşekkür etmek isterken yanlışlıkla çıplak fotoğrafını yayınladı.

Atalanta'nın kalesini koruyan Juan Musso, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Arjantin'in oynadığı maçların aday kadrosunda yer alıyordu.

27 yaşındaki file bekçisi milli görevi tamamladıktan sonra Arjantin'den İtalya'ya döndü. Juan Musso'nun kız arkadaşı, Bergamo'daki evlerinin salonunu balonlarla süsleyerek milli kaleci için sürpriz yaptı.

Juan Musso kız arkadaşının bu jestini kişisel Instagram hesabından paylaşarak teşekkür etti ancak farkında olmadan kendi çıplak fotoğrafını yayınladı.

KÜÇÜK AYNAYI FARK ETMEDİ

Musso salonun fotoğrafını çekip hesabından paylaştı ancak şifonyerin üstündeki küçük aynadan kendinin yansıdığını fark etmedi. Farkında olmadan kendi çıplak fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Musso hemen hatasını fark etti ve giyinip aynı fotoğrafı yeniden paylaşarak "İşte doğru fotoğraf" notunu düştü.

Juan Musso, 27 yaşındaki Juan Musso altyapısından çıktığı Racing Club'dan 2018 yazında Udinese'ye imza atarak Avrupa defterini açtı.

3 sezon Udinese forması giyen Arjantinli kaleci 2021 yazında 20 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Atalanta'nın yolunu tuttu.

Atalanta'da Merih Demiral'ın takım arkadaşı olan Musso bu sezon 27 maça çıkarken Arjantin Milli Takım formasını ise bugüne dek 2 kez sırtına geçirdi.