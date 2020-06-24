Klopp: Bir takım City'ye nasıl 20 puan fark atabilir

Klopp: Bir takım City'ye nasıl 20 puan fark atabilir

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Crystal Palace maçı öncesi yaptığı açıklamalarda, en yakın rakipleri Manchester City için övgü dolu cümleler kullandı.

30 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermek üzere olan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, son iki sezonun şampiyonu ve aynı zamanda en yakın rakipleri Manchester City'ye çok saygı duyduğunu söyledi.

''AKLA HAYALE GELMEYECEK BİR İŞ''

Crystal Palace maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Klopp, City'nin 5-0 kazandığı Burnley maçını izlediğini ve kendini sorguladığını itiraf etti:

"Manchester City'nin Burnley'yi 5-0 yendiği maçı izlerken, bir takımın onlara 20 puan fark atmasının nasıl mümkün olabileceğini düşündüm. Akla hayale gelmeyecek bir iş gerçekten. Demek ki bazı şeyleri iyi ve doğru yapmışız!"