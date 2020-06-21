Klopp: İngiltere'de kendimi uzaylı gibi hissediyorum

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, ülkede salgına karşı önlemlerin geç alındığını belirterek İngiliz hükümetini eleştirdi.

Jürgen Klopp, İngiliz basınında yer alan açıklamasında, salgının başladığı günlerde şampiyonluğu kaybetmekten ziyade insanların ölmesi nedeniyle endişe duyduğunu kaydetti.

Salgına karşı tedbirli davrandığını dile getiren Alman antrenör, "İngiltere'de bir benzin istasyonuna gittiğimde yüz maskesi ve eldiveni olan tek kişi benim. Kendimi uzaylı gibi hissediyorum ancak biri bana salgının bittiğini söyleyene kadar bundan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

''NEDEN BU KADAR BEKLEDİK BİLMİYORUM''

İngiliz hükümetinin önlem almakta geciktiğini savunan Klopp, "Diğer ülkeler 5-6 hafta önce kapalı alanlarda maske takarken biz bunun için neden 15 Haziran'a kadar bekledik bilmiyorum. Maske takmanın mantıklı olup olmadığını tartışabilirsiniz ancak buna daha önce başlayan ülkelerdeki ölü sayısı İngiltere'den daha az. Bu da bir gerçek" yorumunu yaptı