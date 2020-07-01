Klopp: Kaybedince de hayat devam eder, en iyi örnek benim

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sürekli olarak kaybetmenin kendisini ve takımını nasıl şampiyonluğa taşıdığını anlattı.

Liverpool, Premier Lig'de 2019-20 sezonunda bitime 7 hafta kala şampiyon oldu ve 30 yıllık hasretine son verdi.

Teknik direktör Jürgen Klopp, kariyerindeki mağlubiyetlerin ve kaybettiği şeylerin onu galibiyetlere ve şampiyonluğa nasıl taşıdığını anlattı.

''ZOR ZAMANLARLA HEP BAŞA ÇIKARIM''

Independent'e özel röportaj veren 53 yaşındaki çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Yenilgi ile doğru bir şekilde başa çıkmak çok önemli. Bunu çok genç yaşta öğrendim; özellikle teknik direktörlük kariyerimde. Kaybettikten sonra hayatın hala devam ettiğine dair iyi bir örneğim ben. Üzülebilir ve pes edebilirdim, bunun için birçok sebebim vardı. Açıkçası böyle anları yaşamak kolay değil; ama doğru bir bilgiyle ve bu bilgiyi doğru bir şekilde kullanarak böyle süreçleri daha kolay atlatabilirsiniz. Zor zamanlarla hep başa çıkarım, Liverpool'da da bunu yaptık.''